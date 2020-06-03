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Trabzon'a fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Trabzon’da bugün öğle saatlerinde aniden bastıran fındık büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşları tedbirsiz yakaladı.

Trabzon'da bugün öğle saatlerinde aniden bastıran fındık büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşları tedbirsiz yakaladı.


Bazı vatandaşlar doludan korunmak için yol kenarlarındaki binaların altına sığınırken bazı araçların tavan kısmı da doludan etkilenerek zarar gördü.


Hayatında ilk kez Haziran ayında şehir merkezine dolu yağdığını gördüğünü belirten Kemal Hacısalihoğlu, “Hayatımda ilk kez böyle dolu yağdığını gördüm. Şu ana kadar hiç rest gelmedim. Neredeyse kafamı bile yarıyordu. Dolu nedeniyle aracım zarar gördü. Zararımı nasıl karşılayacağımı bilemiyorum” dedi.


Akın Kuru isimli vatandaşta doluya yolda rastladığını belirterek korunmaya çalıştığını söylerken, dolunun tarım alanlarında ve özellikle fındık bahçelerinde hasara yol açtığı bildirildi.

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