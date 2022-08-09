Trabzon'a havayolu ile Temmuz ayında 452 bin 595 yolcu geldi

Havalimanındaki hareketlilik pandemi öncesindeki rakamları da geride bırakırken, Arap turistlerin bölgeye olan ilgisi uçak trafiğini de olumlu etkiliyor.

Trabzon Havalimanı'nı Temmuz ayında 452 bin 595 yolcu kullanırken, 3 bin 113 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi. Trabzon Havalimanı'nda Temmuz ayında iç hat yolcu trafiği 269 bin 299, dış hat yolcu trafiği 183 bin 296 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında havalimanında toplam 452 bin 595 yolcuya hizmet verilirken, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda bin 681, dış hatlarda bin 432 olmak üzere toplam 3 bin 113'e ulaştı. Temmuz ayında havalimanında kargo, posta ve bagaj gibi yük trafiğinde ise toplamda 6 bin 538 ton taşındı.

2022 yılının Ocak ve Temmuz aylarını kapsayan 7 ayda ise Trabzon Havalimanı'nın yolcu trafiği 1 milyon 721 bin 924, uçak trafiği 12 bin 792, yük trafiği 18 bin 713 ton olarak gerçekleşti.