Trabzon'a inen 3 savaş uçağı akıllara MİG-29 savaş uçağını Trabzon'a kaçıran Rus pilot Zuyev'i getirdi

Trabzon'a sabah saatlerinde inen 3 savaş uçağı, soğuk savaş döneminin son krizi olarak hafızalara kazınan Sovyet yapımı MİG 29 uçağıyla 20 Mayıs 1989 sabahı Batum'dan kalkıp radarları atlatarak Trabzon'a inen Rus pilot Yüzbaşı Alexander Mihayloviç Zuyev'in kaçış hikayesini hatırlattı.

Sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı'na inen 3 savaş uçağını görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Gerçek ise saatler sonra ortaya çıktı. 3 savaş uçağının Türkmenistan Hava Kuvvetleri tarafından İtalya'dan satın alınan Leonardo M-346FA tipi hafif saldırı uçakları olduğu ve İtalya'dan Türkmenistan'a giderken yakıt ikmali için Trabzon'a indiği öğrenildi. Uçakları sabah saatlerinde gören ve Türk Hava Kuvvetleri'ne ait olmadığını anlayan Trabzonluların aklına Rus Mig-29 pilotu Yüzbaşı Alexander Mihayloviç Zuyev'in 33 yıl önceki kaçış hikayesi geldi.

Batum'dan Trabzon'a deniz seviyesinde uçarak radara yakalanmadı

20 Mayıs 1989 günü Türkiye'de filmlere konu olacak bir savaş uçağı kaçırma krizi yaşandı. 33 yıl önce Batum yakınlarındaki Sovyetler Birliği'ne ait Tskhakaya Hava Üssü'nden kalkan bir MİG 29 savaş uçağı, Batum'daki Batum-Trabzon arasındaki yaklaşık 210 kilometrelik mesafeyi radarlara yakalanmamak için adeta deniz seviyesinde uçarak Trabzon Havalimanı'na inmeyi başardı. MİG 29 savaş uçağını Sovyet üssünden kaçırıp Trabzon'a getiren 28 yaşındaki genç Yüzbaşı Alexander Mihayloviç Zuyev, sabahın ilk ışıklarında indiği Trabzon Havalimanı'nda silah sistemleri üzerinde bulunan uçağı terk ederek kimseye gözükmeden yol kenarındaki bir taksiye binerek kolundan yaralı olduğu için hastanenin yolunu tuttu. Özelliklerini sır gibi sakladığı MİG 29 uçağının bir NATO ülkesine kaçırılmasının şaşkınlığını yaşayan Sovyetler Birliği, derhal uçağın ve pilotun teslim edilmesini isteyerek Türkiye'ye nota verdi. Dönemin hükümeti uçağın iade edebileceğini ancak ABD'ye iltica talebinde bulunan pilotun teslim edilmesinin mümkün olmadığı cevabını verdi. Zuyev önce ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine, ardından da ABD'ye götürüldü. Uçak ise askeri nakliye uçağı ile Batum'daki askeri üsse götürüldü.