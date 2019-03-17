Trabzon'a 'Işık Müzesi' kurulacak

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tabakhane Vadisi'nde dünyada sadece birkaç ülkede var olan bir ışık müzesi yapılacağını söyledi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çeşitli ışık oyunlarının yapılacağı müzeye özellikle çocuklar ve gençlerin çok yoğun bir ilgi göstereceğini belirtti. Tabakhane Kentsel Dönüşüm Projesi ve Tünel Akvaryum'un tamamlanmasıyla birlikte Işık Müzesi'nin de vadiye yeni bir cazibe katacağını ifade eden Başkan Genç, "Tabakhane vadimiz Büyükşehir Belediyemiz tarafından tıpkı Zağnos vadisi gibi yeşilin bol olduğu, kamelya, ahşap kule, sosyal alanlar ve dinleti alanlarının olduğu yeni bir yaşam merkezi haline getiriliyor. Bizimde Ortahisar Belediyesi olarak Tabakhane vadisinde yapımı devam eden tünel akvaryum projemiz var. Tabakhane vadisi sur bölgesi çevresinde bir de görsel açıdan çok fonksiyonlu bir 'Işık Müzesi' kuracağız. Her iki projemiz de Tabakhane'nin cazibesini artıracak, buraya yeni bir işlev kazandıracak projeler olacak”dedi.

Işık Müzesi'nde çeşitli ışık oyunu gösterilerinin yapılacağını belirten Başkan Genç, “Özellikle çocuklar ve gençlerin ışık gösterilerine olan merakını biliyoruz. Nasıl ki, gökkuşağı oluştuğu zaman bütün herkesin dikkatini çekiyorsa, bizim ışık müzemiz de başta çocuklar ve gençler olmak üzere herkesin ilgisini çekecek bir yapı olacak. Dünyada birkaç ülkede mevcut olan ışık müzesi, Suriçi Kültür Rotası'na önemli fonksiyonlar yükleyecek ve alternatif etkinlik imkanları sağlamış olacak. Müzemizin turistler içinde önemli bir ziyaret noktası olacağını düşünüyorum. Turistlerin de aileleriyle birlikte güzel vakit geçirebilecekleri bir mekan tasarlıyoruz. Bin bir çeşit ışık oyunları ve renk gösterileriyle her yaş grubundan vatandaşlarımızın ışık müzemizde çok güzel vakit geçirebileceklerini düşünüyorum” diye konuştu.