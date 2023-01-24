Trabzon'a son dönemde ABD vatandaşlarının ilgisi arttı

Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzon İl Kültür Müdür Vekili Tamer Erdoğan, Trabzon'u geçen yıl yerli ve yabancı yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiğine dikkat çekerek şehre son dönemler ABD vatandaşlarının yoğun ilgisi olduğunu kaydetti.

Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki tarihi Sümela Manastırı'nda yaklaşık 6 yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmalarının sona erdiğini ve şu an itibariyle yüzde yüz ziyarete açıldığını kaydeden Erdoğan, Sümela'da uzun süreden beri restorasyon çalışmalarının yapıldığını, şu anda itibariyle de yüzde yüz ziyarete açıldığını belirtti.

Erdoğan, “Şu an itibariyle yüzde yüz ziyarete açılmış durumda. Geçici kabulleri yapıldı kaya düşmelerine karşı çelik kafeslerle tamamlandı tamamen güvenlik altına alındı. Dün itibariyle de ışıklandırması yapıldı. Bakanlığımızın teknik ekibinin yapmış olduğu proje çalışmasıyla Sümela'nın güzelliğini daha çok ortaya çıkarmak için gece ışıklandırması açılmış bulunuyor. Bundan sonra yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin hizmetinde olmaya devam edecek” dedi.

Erdoğan, Kostaki Konağı'ndaki restorasyon çalışmalarıyla ilgili konağın ikinci kez ihale edilerek yüklenici firmaya yer teslimi yapıldığını belirterek, “Kostaki Konağımızın daha önce ihaleleri olmuş ancak yüklenici firmanın fesih durumu olduğu için durmuş durumdaydı. Sayın bakanımızın ve valimizin koordinesiyle çok kısa bir sürede ihaleye çıkarak ödeneği ayrılarak 410 günlük iş takvimiyle ihalesi ve yer teslimi yapılmış bulunuyor. Kostaki Konağı Trabzon'un markalarından biri, Trabzon Müzesi olarak hizmet veriyor” diye konuştu.

ABD vatandaşlarının Trabzon'a çok ilgisi var

Erdoğan, son dönemlerde Trabzon'a ABD vatandaşlarının ilgisinin arttığını ifade ederek, “Son dönemlerde ABD'nin Trabzon'a çok ilgisi var. Daha önce Amerika Büyükelçisi Konsolosu Müdürlüğümüzü ziyaret etmişti. Birebir yapmış olduğumuz görüşmelerde buraya ilgi gösterdiklerini ve önümüzdeki süreçte Trabzon'a ilginin artarak devam edeceğini beyan ettiler. Şu anda da ABD vatandaşları da şehrimize gelmeye başladılar” dedi.