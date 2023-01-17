İhlas Haber Ajansı

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Trabzon'a trafik kazası: 1'i çocuk 4 yaralı

Trabzon’un Maçka ilçesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane istikametinden Trabzon istikameti gitmekte olan Erdinç Kurtuldu yönetiminde 61 ADB 322 plakalı araç ilçenin Mataracılar mevkiinde dereye uçtu. Araçta bulunan Erdinç Kurtuldu ile aynı aileden Songül Çavuş Kurtuldu, Sümeyye Kurtuldu ve Emine Çavuş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılarak Trabzon'daki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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