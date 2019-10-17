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Trabzon'da 1 DEAŞ'lı yakalandı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde polis, terör örgütü DEAŞ’e mensup 1 kişiyi gözaltına aldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde polis, terör örgütü DEAŞ'e mensup 1 kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Özel Harekat ekipleri ile birlikte Ortahisar'da düzenlediği operasyonda T.U. isimli şahsı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlının verdiği ilk ifadesinde, “Suriye'de bulunan DEAŞ'lılar ile bağlantım var. Onlara eleman sağlamak için çeşitli faaliyetleri Trabzon'da ve çevresinde gerçekleştiriyorum” dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.


T.U.'nun 'dini sohbetler' adı altında terör örgütüne militan kazandırmaya çalıştığı belirtildi.

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