Trabzon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları buruk geçti. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan aracın devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Trabzon'da daha önceden planlanan eğlence programları iptal edildi.

1 Mayıs kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Caddesi'ndeki eski TEDAŞ binası önünde toplanan grup, ellerinde bayraklarla Kahramanmaraş Caddesi'ni geçerek Atatürk Alanı'na yürüdü. Yürüyüşün en ilgi çeken ismi ise bağımsız olarak 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan ve bin 391 oy alan İbrahim Topuz oldu. Topuz, elinde ”Teşekkürler Trabzon” pankartıyla yürüyüşe katıldı. Amacının kendisine oy verenlere teşekkür etmek olduğunu belirten Topuz Trabzon'un kendisine sahip çıktığını söyledi. Topuz, “Emekliyim. Trabzon halkına teşekkür etmek istedim. Bana sahip çıktıklar beni sahiplendiler onlara kendilerine teşekkür ediyorum. Daha sonraki seçimlerde yine aday olmayı düşünüyorum” diye konuştu.

Yürüyüşün ardından Atatürk Alanı'nda toplanan kalabalık yapılan konuşmaların ardından alandan ayrıldı.