Trabzon'da 1 Mayıs kutlamaları

Trabzon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapmasında yürüyüş yapıldı, horon oynandı.

1 Mayıs kutlamaları kapsamında Uzun Sokak'ta toplanan grup, ellerinde bayraklarla 15 Temmuz Şehitler Ve Hürriyet Parkı'na yürüdü. Yürüyüş esnasında yoğun güvenlik önlemleri alınırken, etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar polis noktasında aranarak alana alındı. Sendika, siyasi parti üyeleri ve üniversite öğrencilerinin horon oynayarak kutladığı 1 Mayıs etkinliğinde Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşma yapan Engin Nur, “Bugün 1 Mayıs emeğin, mücadelenin, dayanışmanın günü. İşçinin, emekçinin bayramı. Sokak aralarında yalın ayak çocuklarının, gençlerinin şakakları kırmızı kara lastikli yayla uşaklarının neşesidir Trabzonspor'dur. Selam olsun Trabzonspor'umuza. Anadolu'da futbolda devrim yapıp İstanbul'un saltanatı yıkan Trabzonspor'umuzun şampiyonluğunu kutluyor, bundan sonra ki mücadelelerinde de üstün başarılar diliyoruz. Takımımızın şampiyonluğundan mutluyuz, gururluyuz. Hep birlikte dün gece bayram yaptık. Bugünde 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramını kutluyoruz” ifadelerini kullandı.