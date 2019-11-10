Trabzon'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da da anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Valilik önündeki törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, askeri ve sivil protokol üyeleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla bayraklar yarıya indirildi.