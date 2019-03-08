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Trabzon'da 120 kilogram kaçak kestane balı ele geçirildi

TRABZON (İHA) – Trabzon’da, yasadışı yollarda Türkiye’ye getirildiği belirlenen piyasa değeri yaklaşık 25 bin TL olan 120 kilogram kestane balı ele geçirildi.

TRABZON (İHA) – Trabzon'da, yasadışı yollarda Türkiye'ye getirildiği belirlenen piyasa değeri yaklaşık 25 bin TL olan 120 kilogram kestane balı ele geçirildi.


Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Yol kontrolünde 28 plakalı bir araç içerisinde yapılan aramada, yasadışı yollarla faturasız ve sevk irsaliyesiz Türkiye'ye getirildiği anlaşılan, piyasa değeri yaklaşık 25 bin TL olan 120 kg kestane balı geçirildi. Ayrıca 28 plakalı başka bir araç içerisinde yapılan aramada ise, 26 şişe votka, 49 şişe viski ve 17 şişe rakı olmak üzere toplam 92 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan gözaltına alınan H.Ç. ve S.B. isimli şahısların işlemlerinin KOM Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü belirtildi.

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