Trabzon'da 145 bin öğrenci bugün karnelerini aldı

Trabzon'da bugün yaklaşık 145 bin öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun katılımıyla Dumlupınar İlköğretim Okulunda karne töreni düzenlendi. Törene Vali Ustaoğlu'nun yanı sıra, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Evren Görmüş, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, öğrenciler ve velileri katıldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, karne töreninde okulda belirlenen 2 sınıfta öğrencilere karnelerini verirken, ardından ise okul öğretmenleri ile bir araya geldi. Vali Ustaoğlu daha sonra ise okul bahçesinde düzenlenen törene katıldı.