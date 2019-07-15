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Trabzon'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anıldı

Trabzon’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitler anıldı.

Trabzon'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anıldı.


15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun da katıldığı etkinliklerde Sülüklü'deki şehitlik ziyaret edildi. Şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okunarak, , dualar edildi. Vali Ustaoğlu, Başkan Zorluoğlu ve protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Buradaki programın ardından şehitler için İskenderpaşa Camii'nde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu.

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