Trabzon'da 19 Mayıs coşkusu

Trabzon'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. Yıl dönümü kutlamaları valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Valilik önündeki törenin ardından Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Avrupa Şampiyonalarında derece almış Milli Sporcuları makamında kabul etti.

Daha sonra etkinlikler valilik önünde gerçekleştirilen kutlama töreni ile devam etti. Buradaki töreni Vali İsmail Ustaoğlu, Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, il protokolü, askeri ve mülki erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Kutlamalar kapsamında Avrupa ve Dünya Şampiyonlarında derece almış milli sporcularımızın ve halk oyunları ekibinin gösterileri katılımcılar tarafından coşkuyla izlendi.

Programın sonunda Vali Ustaoğlu, kutlamalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'a ilk adımı atarak mille mücadele ateşini tutuşturduğu 19 Mayıs 1919, esarete hiçbir zaman boyun eğmemiş, hürriyete tutkun necip milletimizin yeniden ayağa kalktığı ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı tarih olmuştur. Mazimizden aldığımız güç ve ilhamla geleceğe emin adımlarla yürürken en büyük güvencemiz gençlerimizdir. Gençlerimizin, bu aziz vatanın, ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun derin idraki içinde tarihimize ve değerlerimize samimiyetle sahip çıkarak ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacaklarına, yeniden şekillenen dünyada, al bayrağımızı en yüksekte dalgalandıracaklarına gönülden inanıyorum” dedi.