Trabzon'da 2 bin 315 restoran hizmet veriyor

Trabzon'da turizm işletme belgeli otellerin restoranları da dahil olmak üzere 2 bin 315 restoranın hizmet verdiği ve bu restoran sayısının fazlalığının 3 aylık turizm sezonu dışında söz konusu işletmelerin zarar etmesine sebep olduğu belirtildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda 2018 yılının son meclis toplantısı öncesinde meclis üyelerinin katılımıyla yeni yıl pastası kesildi. TTSO Meclis Başkanı M. Şadan Eren ve TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, 2019 yılının iş âlemi için hayırlı olması dilekleriyle pastayı kesti ve meclis üyelerine ikram etti.

Meclis toplantısında konuşan TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, sıkı kamu mali politikaların olması ve kaynakların verimli kullanılmasının özel sektör açısından çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Hacısalihoğlu “Disiplinli mali politikanın uygulanması bizleri çok yakından ilgilendiriyor. Sıkı para politikası devam etmektedir. Alınan kararlar memnuniyet verici. Dövizin sabit ve enflasyonun da belli seviyede kalmasının bizleri memnun edici kararlar olduğunu söyleyebiliriz. 2018'i tamamlarken döviz kurları ve maliyetlerde oldukça önemli dalgalanmalar oldu. Her taraf etkileniyor bu durumdan. Eğer dövizle iş yapıyorsanız dövizle, TL ile iş yapıyorsanız TL ile borçlanma mantığıyla ilerlememiz lazım. Devletin de bunu yapması lazım” dedi.

“Fırtına geçti”

Başkan Hacısalihoğlu, ekonomideki fırtınanın geçtiğini de ifade ederek “Fırtına geçti mi, devam edecek mi? Bize göre geçti diye düşünüyoruz. Çünkü olabilecek dip noktaya geldik veya biraz daha aşağıya inebiliriz. Büyüme hızına baktığımız zaman son 8 çeyrekte aslında büyüme hızımız pozitif olarak devam ediyor. Yılsonunda da 3,2 veya 3,4'e bağlanacağı gözüküyor. Ama 2019'da belki bir miktar düşüş olarak 2019'un ikinci yarısından sonra bir yükselişe geçebiliriz. Tedbirleri şimdiden almamız lazım” diye konuştu.

“Bilinçsiz restoran yatırımları sektöre darbe vuruyor”

Meclis toplantısında söz alan TTSO Meclis Üyesi Mustafa Kalaycı ise yemekhane hizmetleri veren şirketler ve restoranların sorunlarına dikkat çekti. Son dönemde yaşanan ekonomik krizin tüm sektörler gibi yemekhane ve restoran işletmelerini de doğrudan etkilediğini belirten Kalaycı, şehir genelindeki restoran fazlalığına vurgu yaptı. Kalaycı “Son dönemlerde yaşadığımız süreçler hem yemekhanelerimizi hem de restoranlarımızı zor durumda bırakmıştır. Elektrik ve doğalgaz fiyatları başta olmak üzere sebze, meyve, et ve diğer gıda maddelerindeki fiyat değişimleri komitemizdeki tüm firmaları olumsuz etkilemiştir. Turizm sezonumuzun 3 ayla sınırlı kalması, bilinçsiz restaurant yatırımları ile çoğalan işletmeler, ticari döngümüzü olumsuz etkilemektedir. Trabzon'da Esnaf ve Sanatkarlar Birliği bünyesinde bin 442, ticaret odamız bünyesinde 273 olmak üzere toplamda bin 715 restoran vardır. Turizm işletme belgeli otellerimizin restoranlarını da ekleyince bu sayı 2 bin 315'e ulaşıyor. Restoran sayısının fazlalığı, restoranlarımızın 3 aylık turizm sezonu dışında zarar etmesine sebep olmaktadır” şeklinde konuştu.