Trabzon'da 20. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivalinin açılışı yağmur altında yapıldı

Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nin açılışı yağmur altında yapıldı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından Trabzon Devlet Tiyatrosunun (TDT) organizasyonunda 2-15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 20 Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'ne 8 ülkeden 100'e yakın sanatçı katılıyor.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan festivale Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kültür ve turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Elvan Saliha Karahasan, ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından folklor gösterisi yapılırken daha sonra konuşmalara geçildi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Elvan Saliha Karahasan, festivalin önemini belirten bir konuşma yaparken, daha sonra söz alan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, festivale destek veren herkese teşekkür etti. Kurt “Bir festival veya bir oyun tek başına olmaz, başarılmaz. Bu festivalimize destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Hem sezon içinde hem de festivalde bizi yalnız bırakmayan sizlere teşekkür ediyorum. Bu sene 20 yıla has özel bir program hazırladık. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çok başarılı tiyatroları bu festivalde buluşturacağız. Bunların içinde Türk tiyatromuz da var. Zengin bir festival programı oldu. Ümit ediyorum gelecekte de çok büyüyerek bu festival sonsuza kadar devam eder” dedi.

Konuşmaların ardından yaklaşık 1,5 kilometrelik kortej yürüyüşü yapılırken, yürüyüşe katılanlar yol boyunca ıslanmalarına rağmen yürüyüşü bırakmadı.

Öte yandan Trabzon Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde düzenlenen festivale İspanya, Fransa, Hırvatistan, Yunanistan, Romanya, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan'dan 100'e yakın sanatçı katılıyor. Başladığı günden bugüne 234 ülke ile 345 tiyatro grubuna ev sahipliği yaparak, 455 oyunla birlerce seyirciyi tiyatronun büyülü dünyasında bir araya getiren Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nin 20.'si 16 Mayıs'ta son bulacak.