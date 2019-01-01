Trabzon'da 2019'un ilk bebeği dünyaya geldi

Trabzon'da 2019 yılının ilk bebeği “Beyza” bebek oldu.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Recep ve Melek Taşkın çiftinin 00.00'da dünyaya gelen çocuklarına Beyza ismi verildi. 2 kilogram ağırlığında, 51 santimetre boyundaki bebeği Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu ziyaret etti. Beyza bebeğe cumhuriyet altına takan Vali Ustaoğlu, aileyi kutladı.

Polis ve jandarmaların yeni yılını kutladı, esnafı ziyaret etti

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgenerel Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ile birlikte Taksim Polis Merkezi Amirliği ve Çarşı Polis Karakolunu ziyaret ederek, karakollarda görevli personellerin yeni yılını kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi. Vali Ustaoğlu daha sonra yılbaşı gecesi çalışan esnafları selamlayarak esnafın yeni yılını kutladı. Yomra ilçesindeki kontrol noktasını da ziyaret eden Vali Ustaoğlu personel ve seyahat eden vatandaşların da yeni yılını kutladı.