İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzon'da 26,6 kilogram eroin ele geçirildi

Trabzon’da yabancı plakalı bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL olan 26,6 kilogram eroin ele geçirildi.

Trabzon'da yabancı plakalı bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL olan 26,6 kilogram eroin ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Ortahisar ilçesi Su Kuyuları mevkiinde durdurulan yabancı plakalı bir araç içerisinde narkotik köpekleri ile yapılan aramada aracın ön konsolunda gizli bölmede 26 bin 635 kg eroin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon TL olduğu belirtilirken, araç içerisindeki K.R. J.S.G. ve Z.H isimli yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.