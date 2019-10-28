Trabzon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle turnuvalar düzenleniyor

Satranç, bilardo, badminton, atletizm ve masa tenisi gibi branşlarda yapılan şampiyonalarla Çaykara'dan Çarşıbaşı'na, Arsin'den Akçaabat'a, Vakfıkebir'den Beşikdüzü ve Maçka'ya, Sürmene'den Ortahisar'a kadar bütün ilçelerde Cumhuriyet heyecanı yaşatılıyor.

"Çocuklarımıza bir yandan tarihi bilinci yerleştirmek, diğer yandan da sporla buluşturmak amacıyla düzenlediğimiz bu etkinliklere büyük önem veriyoruz” diyen İl Müdürü Birdal Öztürk, “Sadece öğrencilerimiz değil, çeşitli yaştan sporseverler de bilardo, masa tenisi ve satranç turnuvalarına katılıyor. Bu anlamda bu anlamlı hafta dolayısıyla hem spor yapıyoruz, hem de turnuva heyecanı yaşıyoruz” diye konuştu.

Turnuvalara katılımın son derece yüksek olmasının sevindirici olduğunu belirten Öztürk, "Her yaştan insanı sporla buluşturmak için projeler hazırlıyor, turnuvalar düzenliyoruz. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yaptığımız etkinliklere halkımızın ilgisi ayrı bir gurur kaynağı oldu. Bundan sonra da birbirinden modern tesislerimizi sporseverlerle buluşturmak için çalışmalarımız heyecanla devam edecek" ifadelerini kullandı.