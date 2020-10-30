Trabzon'da 3 kilo 270 gram bonzai ele geçirildi

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde durdurulan bir otobüste 6 bin 540 kişiyi zehirleyebilecek miktarda 3 kilo 270 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Trabzon'a uyuşturucu madde getiren kişinin içerisinde bulunduğu otobüsü Vakfıkebir ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu. Otobüs içerisinde yapılan aramada 6 bin 540 kişiyi zehirleyebilecek miktarda olduğu belirtilen 3 kilo 270 gram bonzai ele geçirildi.

Otobüsle kente bonzai getirdiği tespit edilen H.İ.A. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, uygulama noktasını ziyaret ederek, polis ekiplerini tebrik etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.