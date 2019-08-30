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Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Trabzon’da da törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da da törenle kutlandı.


30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Trabzon'da Valilik Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon Vekili Piyade Albay Ahmet Burak Yürüten, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, öğrenciler, askerler, polisler ve vatandaşlar katıldı.


Törende, Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiir okundu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımının konserinin ardından öğrenciler çeşitli spor gösterisi yaptı.


Tören, muharip gaziler, askeri birlikler, polis ve öğrencilerin resmi geçit töreniyle sona erdi.

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