Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

30 Ağustos Zafer Bayramı Trabzon'da çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.

Kutlamalar kapsamında Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, törenler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Çelenk Sunma Törenine Vali Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zoruloğlu'nun yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, CHP Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs, Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şubesi üyeleri ile protokol üyeleri katıldı. Resmi geçit töreninin ardından ise Trabzon Valisi Ustaoğlu makamında gerçekleştirilen tebrikat töreninde tebrikleri kabul etti.