Trabzon'da 5 ayrı noktada iftar çadırları kuruldu, ilk iftarlar açıldı

Trabzon'da Ortahisar Belediyesi Ramazan ayı boyunca beş ayrı noktada kurmuş olduğu çadır ile birlikte vatandaşlara iftar veriyor.

Boztepe Mahallesi Osmanlı Camii avlusu, İnönü Mahallesi Yavuz Sultan Selim Cami avlusu, Bostancı Mahallesi, Tıp Fakültesi Önü ile Karadeniz Teknik Üniversitesi içerisinde kurulan iftar çadırlarında binlerce kişi orucunu açıyor. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, günde dört çeşit yemekle bütün vatandaşlara hizmet edeceklerini kaydederek, “Geçen yılda iftar çadırları kurarak vatandaşlarımıza hizmet etmiştik. Ramazan ayının dinimizde özel bir yeri vardır. Bu ay yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik ayıdır. Biz de belediye olarak bunu gerçekleştirmek istedik. Bu sene de yoksul vatandaşlarımız için ve çeşitli nedenlerle evinde iftara yetişemeyecek durumda olan vatandaşlarımız için Ortahisar ilçemizde beş adet iftar çadırı kurduk” dedi.

Hastane yakınlarında özellikle iftar çadırı açtıklarını vurgulayan Genç, “Hastane yakınlarına kurduğumuz çadırlarla il dışından Trabzon'a tedavi amacıyla gelen vatandaşlarımızın iftarlarını kolaylıkla açabilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Vereceğimiz dört çeşit yemekle halkımızın beslenme ihtiyaçlarını Ramazan ayı boyunca karşılayacağız. Artık iftar çadırları Mübarek Ramazan ayının gelenekselleşen uygulamaları haline geldi. Bu çadırlarda vatandaşlarımız sadece iftarlarını açmıyor aynı zamanda iftar çadırları halkımızın birbirleriyle buluşup sohbet ettikleri ve heyecanla iftarlarını bekledikleri mekanlar haline geldi. Bir nevi de olsa hepimizin özlemle yad ettiği o eski Ramazan kültürünün az da olsa bu çadırlarda yaşatıldığını görüyoruz. Özellikle iftarını dışarıda açmak isteyen aileler, çoluk çocuk bütün aile bu çadırlarda iftarlarını açıyor. Gerçekten bu çadırlarda farklı bir heyecan, ayrı bir sevinç oluyor. Değişik mahallelerden insanlar bir araya gelerek birlik ve beraberlik içinde, kalabalık bir şekilde iftarlarını açıyorlar. Yeni dostluklar yeni arkadaşlıklar kuruluyor” diye konuştu.