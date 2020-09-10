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Trabzon'da 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Trabzon’un Araklı ilçesinde 5 katlı bir binanın çatı katında gece yangın çıktı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde 5 katlı bir binanın çatı katında gece yangın çıktı. Alev alev yanan çatı katında kimsenin olmaması bir faciayı önledi.


Alınan bilgiye göre, ilçenin Merkez mahallesi Büyük Camii yanındaki beş katlı binanın çatı katında gece saat 02.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında çatı katı alev alev yanarken, yangın nedeniyle polis ekipleri bölgeye kimseyi yaklaştırmadı. Gecenin karanlığını aydınlatan yangını gören mahalle halkı sokağa dökülürken, kısa sürede ahşap çatı katı yanarak kül oldu. Çatı katında kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

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