Trabzon'da 5 metre yükseklikten karayoluna düşen karaca yaralandı

Trabzon'un Yomra ilçesinde 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen karaca ekipler tarafından tedavi altına alındı.

Olay, Yomra ilçesindeki Özdil Oymalı Yağmurdere grup yolunda meydana geldi. Akşam saatlerinde ormanlık alandan çıkan karaca, 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından karayoluna düştü. Yoldan geçen Adem Hatipoğlu ve Salih Erol isimli vatandaşlar tarafından fark edilen yaralı karaca için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinden yardım istedi. Ekipler tarafından yapılan incelemede ön ve arka ayağının kırıldığı belirlenen karaca tedavi altına alındı.

Yomra, Özdil, Oymalı, Yağmurdere Grup Yolu ve Vadi Sorunları Platformu Tespit ve Takip Komisyonu adına açıklama yapan Kamuran Tuna, güvenli hale getirilmeyen duvarların insan ve yaban hayatını tehdit ettiğini belirterek, “Yıllardır yapım süreci devam eden ancak bir türlü tamamlanıp, güvenli hale getirilemeyen bahse konu grup yolu ve vadi güzergahında zengin bir varlığa sahip olan doğal yaban hayatı geçişleri dikkate alınmadan yapılan korunaksız yüksek duvarlar, bariyersiz uçurumlar ve dere vadilerindeki yapay tuzaklar, insan sağlığını tehdit ettiği ölçüde maalesef hayvanların yaşam ve geçiş alanlarını da tehdit etmeye devam ediyor. Nitekim akşam saatlerinde taş ocağı bölgesinden yuvarlanan karaca herhangi bir tel örgü veya benzeri güvenlik önlemi alınmayan ve oldukça yüksek mesafeli istinat duvarından yola düşmek suretiyle ciddi şekilde yaralanmıştır. Arka ve ön ayakları kırıldığı değerlendirilen hayvanın, vücudunun muhtelif yerlerinde, açılmalar bulunduğu da gözlenmiştir. Neyse ki bölgeden geçmekte olan Adem Hatipoğlu ve Salih Erol isimli duyarlı vatandaşlarımız, olaya derhal müdahil olmuşlardır. Yaralı Karaca'nın koruma altına alınıp, gerekli tedavi işleminin sağlaması maksadıyla, Milli Parklar Trabzon Müdürlüğü yetkilileriyle temasa geçilmesini müteakip, ilgililer bölgeye intikal edip, yaralı hayvanı alıncaya kadar, Karaca'nın başında beklemeleri, yürekleri ısıtan görüntülere sahne olmuştur” ifadelerini kullandı.