Trabzon'da 7 ayrı adrese kaçak silah operasyonu

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde polis ekipleri tarafından 7 ayrı adrese yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede cephaneliğe eşdeğer silah ve mermi ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, ilçede 7 ayrı adrese yapılan operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 50 adet kurusıkı tabanca fişeği, 6 adet dinamit lokumu ve fünye, 9 adet şarjör, 50 adeti el yapımı olmak üzere toplam 611 adet 919 mm fişek, 12 adet 765 mm fişek, 2 adet mauser mermisi, 3 adet G3 mermisi, 2 adet AK-47 mermi çekirdeği, 6 adet 6136 S.K.M. oluşturacak ebatlarda av bıçağı, 12 adet mauser mermisi boşkovanı, 248 adet çeşitli ebatlarda boşkovan, 80 adet mauser mayonu, 37 adet mauser mermisi kapsülü ve 120 adet av tüfeği fişek kapsülü ele geçirildi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, sorgularının devam ettiği öğrenildi.