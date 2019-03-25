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Trabzon'da aç kalan ayılar 10 eve girdi

Trabzon’un Araklı ilçesi Erikli mahallesinde daha çok yazları kullanılan evlere giren aç ayılar 10 evde zarara yol açtı.

Trabzon'un Araklı ilçesi Erikli mahallesinde daha çok yazları kullanılan evlere giren aç ayılar 10 evde zarara yol açtı.


Alınan bilgiye göre, ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan ve daha çok yaz aylarında kullanılan Erikli mahallesindeki evlerine hafta sonu giden köylüler, evlerinin kapılarının pencerelerinin kırıldığını ve evlerinin darma dağın edildiğini gördü. O anları fotoğraflayan köylüler yaklaşık 10 evde kiler ve mutfaklar ile arı kovanlarının talan edildiğini gördü. Maddi hasarın meydana geldiği köy evlerinde vatandaşlar hafta sonu ayı nöbeti tutarken, ayı saldırılarından zarar gören evlerini tamir etmeye çalıştılar.

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