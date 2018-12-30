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Trabzon'da alışveriş merkezinin 10. yılına özel çekiliş

10 yıldır yalnızca Trabzon’un yanı sıra çevre illerin de çekim merkezi haline gelen Forum Trabzon Alışveriş Merkezi, 10.

10 yıldır yalnızca Trabzon'un yanı sıra çevre illerin de çekim merkezi haline gelen Forum Trabzon Alışveriş Merkezi, 10. yılına özel kampanya çekilişi düzenledi.


Forum Trabzon AVM'de 5 Ekim Cuma günü başlayan özel kampanya kapsamında noter ve Milli Piyango İdaresi yetkilileri huzurunda gerçekleştirilen çekilişte 41 talihliye 10'ar bin lira yüklü Param Forum Trabzon Kart verildi. Çekilişin ardından alışveriş merkezinde pop sanatçısı Oğuzhan Koç tarafından verilen konserde halk doyasıya eğlendi.

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