Trabzon'da ‘ana dilde iletişim' semineri

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Gazeteciler Cemiyeti iş birliğinde gazeteci ve gazeteci adaylarına yönelik ‘Ana Dilde İletişim' konulu eğitim semineri düzenlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Gazeteciler Cemiyeti arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında basın mensuplarına yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştiriliyor. Türkçe'nin doğru kullanılması başta olmak üzere, gazetecilerin kendilerini hem yazılı hem de sözel olarak ifade etmesi amacıyla Trabzon Gazeteciler Cemiyeti ev sahiplinde düzenlenen “Ana Dilde İletişim” konulu eğitim semineri bugün başladı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Selahattin Aydınlı da eğitimin ilk gününde gazetecilerle bir araya geldi.

Gazetecilerin tüm toplumsal ve kültürel ortamlarda diğer insanlarla Türkçe'nin inceliklerini de kullanarak uygun biçimde etkileşime girme yeteneği kazanılmasını amaçlayan eğitim, haftanın 3 günü Gazeteciler Cemiyeti'nin toplantı salonunda verilecek.

Eğitim çalışması hakkında açıklamalarda bulunan Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, gazetecilerin tüm toplumsal ve kültürel ortamlarda ana dilin inceliklerini de kullanarak etkileşime girme yeteneklerini daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Küçük, “Göreve geldiğimizden beri birçok proje planlasak da pandemi şartları buna engel oluyordu. Şimdi ise gerekli önlemleri alarak eğitimlerimizi başlattık. Ana dilde iletişim eğitiminin ardından gerek diksiyon gerek yabancı dil gibi birçok alanda meslektaşlarımızın eğitimine katkı vermeye devam edeceğiz. İmzaladığımız iş birliği protokolü neticesinde bizlere her zaman destek veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na ve etkinliği düzenlememizde bizlere yardımcı olan eğitimcimiz Sinem Öztürk'e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Çok önemli bir çalışma"

İletişim hakkında birçok eğitimler veren Sinem Öztürk ise ana dilde iletişimin önemine vurgu yaparak, “Türkçeyi bilmemek, Türkçeyi doğru kullanmamak insanların tamamının iletişimini etkileyen bir sorun. Bu durum yazıda da konuşmada da karşımıza çıkıyor. Şu an için sahada çalışan muhabirlerle böyle bir çalışma yapmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Eğitimimiz devam edecektir. Bu eğitimle birlikte farkındalık oluşturmayı hedefliyorum” dedi.