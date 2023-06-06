Trabzon'da ana isale hat değişimi çalışmaları sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Kanuni Bulvarı Yenicuma-Boztepe Kavşağı arasında yer alan ana isale hattının yerinin değiştirilme işlemi TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Kent genelinde 58 mahallede su kesintisine neden olacağı duyurulan çalışma tüm hızıyla devam ediyor.

Yenicuma'daki ana hat değişimi nedeniyle kent genelinde oluşacak su kesintisini fırsata çeviren Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, Ortahisar ilçesi genelinde kapsamlı bir çalışma başlattı. İl genelinde 6 farklı noktada çalışma yürüten TİSKİ ekipleri, şehre yeni bir su kesintisi yaşatmadan tüm kullanım ömrü dolmuş vanaların da bu arada değişimini sağlıyor.

TİSKİ Genel Müdürlüğü kesinti ihtimali üzerine kent genelindeki tüm depoları tam kapasite hale getirirken pek çok noktada henüz su kesintisi oluşmadı. 6 farklı ekiple yürütülen çalışmalar sayesinde daha önce 24 saat olacağı duyurulan su kesintisinin bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte daha kısa sürede giderilmesi planlanıyor.