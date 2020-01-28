İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzon'da ana isale hattı patladı: Karayolu ulaşıma kapandı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde ana isale hattının patlaması sonucu karayolu ulaşıma kapandı, basınçlı su nedeniyle yol göle döndü.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ana isale hattının patlaması sonucu karayolu ulaşıma kapandı, basınçlı su nedeniyle yol göle döndü.


Trabzon Esiroğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne bağlı ana isale hattının Toklu Mahallesi'nin sahil kesiminde bulunan 800'lük çelik borusunda patlama meydana geldi. Patlama sonucu çıkan basınçlı su nedeniyle karayolu göle döndü. Ulaşıma kapanan yolun ardından ana isale hattını vanası kapatılırken, bir süre suyun tahliye edilmesi beklendi. Yaşanan patlama nedeniyle 1-2 nolu Beşirli, Karşıyaka, Akyazı ve Söğütlü'de su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.