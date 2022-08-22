İhlas Haber Ajansı

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Trabzon'da araç dereye yuvarlandı: 6 yaralı

Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Bayburt'tan Trabzon istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 25 FJ 423 plakalı araç, sürücünün dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu Tilkibeli-Cevizinsuyu mevkiinde dereye yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan İtfaiye ve 112 ekipleri tarafından dere içerisindeki araçtan uzun uğraşlar sonucu çıkartılırken, yoldan geçen araçlardaki vatandaşlar da ekiplere yardımcı oldu. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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