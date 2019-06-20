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Trabzon'da Araklı ilçesinin ardından Yomra ilçesinde de şiddetli yağış etkili oluyor

Trabzon’un Araklı ilçesinde önceki gün 7 kişinin ölümü, 3 kişinin de kaybolmasının ardından bugün de Yomra ilçesinde şiddetli yağış etkili oluyor.

Trabzon'un Araklı ilçesinde önceki gün 7 kişinin ölümü, 3 kişinin de kaybolmasının ardından bugün de Yomra ilçesinde şiddetli yağış etkili oluyor. Demirciler mahallesinde bir ev heyelan nedeniyle yıkılırken, Yomra Deresi'nin debisi şiddetli yağış sonrası arttı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.


Trabzon Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trabzon için 'sarı alarm' vermesinin ardından bir açıklama yaparak ilçe ilçe sel ve şiddetli yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından Yomra ilçesinde şiddetli yağış sonrası ilçeye bağlı Demirciler Deresi'nde bir evin heyelan nedeniyle yıkıldığı bilgisi geldi. Bölgeye çok sayıda UMKE, AKUT ve AFAD ekibi gönderilirken, bölgedeki şiddetli yağış sonrası Yomra Deresi'nin debisi şiddetli yağış sonrası arttı.

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