Trabzon'da başarılı sporcu ve spor kulüplerine 234 bin TL ödül verildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ödül Yönetmeliği doğrultusunda gerçekleştirilen törende, 2017 yılında bireysel spor dallarında ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden 87 sporcu ve 8 ayrı spor kulübüne toplamda 234 bin TL ödül verildi.

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezinde düzenlenen törende katılımcılara seslenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, spor ile yetişen nesillerin sağlıklı ve ahlaklı nesiller olduğunu ifade etti. Bu açıdan gençlerin spor ile buluşmasına özel önem verdiklerini belirten Gümrükçüoğlu, “Spor ile uğraşan gençlerimiz turnuvalarda kaçıncı olurlarsa olsunlar gönüllerimizin şampiyonudurlar. Onlar iyi ki varlar” dedi.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Burhan Cahit Erdem ise Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na, spora ve sporcuya olan katkılarından ötürü teşekkür etti. Erdem, “Büyükşehir Belediye Başkanımız imkânlar dâhilinde her zaman sporun ve sporcunun yanında olmuştur. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Gençlik ve Spor İşleri Dairesini şehrimize kazandırmasıyla bu alandaki çalışmaların daha da hızlı ilerlemesinin önünü açmıştır. Kendilerine spora olan katkılarından ötürü bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Birdal Öztürk ve Trabzon Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Nihat Demir, spor kulüplerinin yöneticileri, sporcular, siyasiler ve bürokratların hazır bulunduğu törende başarılı sporcu ve spor kulüplerine ödülleri takdim edildi.