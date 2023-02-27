Trabzon'da başıboş köpeklerle topyekün mücadele için harekete geçildi

Büyükşehir Belediyesine bağlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde yürütülen sahipsiz hayvanların rehabilitasyon faaliyetleri ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği'nin belediyelere verdiği sorumluluklar, çevre ve toplum sağlığının korunması amacıyla “Vektörle Mücadele ve Sahipsiz Hayvanlar” konusunda 16 ilçe belediyesinin konuyla ilgili görevli personellerinin katılımıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantıları yapıldı. Eğitim programlarına Vakfıkebir, Beşikdüzü, Şalpazarı, Tonya, Of, Sürmene, Araklı, Çaykara, Köprübaşı, Dernekpazarı, Hayrat, Akçaabat, Yomra, Arsin, Çarşıbaşı ve Düzköy belediyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığımızca çevre ve halk sağlığı açısından daha yaşanılabilir bir ortam oluşturabilmek, sahipsiz hayvanların beslenme, sağlık, kayıt ve üremelerinin kontrolü için kısırlaştırma, işaretleme ve küpeleme çalışmaları ile vektörle mücadeleye yönelik çalışmalara yönelik 16 ilçe belediyesindeki görevli personele eğitim programları düzenlendi. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun almış olduğu kararlar doğrultusunda yerinde kısırlaştırma faaliyetlerinin titizlikle yürütülmesi, ilçe belediyelerinin sınırları içerisinde sokak köpeklerinin ilçe belediyeleri tarafından toplanması ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilmesi işlemine vurgu yapılmıştır. Bu işlemlerin yapılması sırasında ilçelerin hem kendi aralarında hem de Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde hareket edilmesinin sorunun çözümüne kolaylıklar sağlayacağı kararına varılmıştır. Vektörle Mücadele Şube Müdürlüğünce vektörle mücadelede; kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal yöntemleri birbirine entegre ederek, bu uygulamaların içinde hedef canlı dışında başka canlılara zarar vermemek ve kimyasal mücadele çalışmalarını asgari düzeyde tutarak, insan ve çevre sağlığına zararı bulunmayan kültürel, fiziksel ve biyolojik mücadeleye vurgu yapılmıştır. Kimyasal mücadele ise doğal yaşam zincirini bozmamak adına zorunlu haller dışında tercih edilmemektedir. Vektörle mücadele ve sahipsiz hayvanlarla ilgili konularda Trabzon Büyükşehir Belediyesi İletişim ve Koordinasyon Merkezi ALO 153 ve 0 561 61 61 100 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan bilgi alınabilir. Farklı alanlardaki eğitim çalışmalarımız artarak devam edecektir."