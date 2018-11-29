İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzon'da belediye yolcu otobüsüne tır çarptı: 9 yaralı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin Ortahisar-Maçka seferini yapmakta olan belediye otobüsüne tırın çarpması sonucu biri ağır 9 kişi yaralandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Ortahisar-Maçka seferini yapmakta olan belediye otobüsüne tırın çarpması sonucu biri ağır 9 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Hacıkasım Mevkii'nde meydana gelen kazada Maçka istikametine seyir halinde olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi otobüsüne, tali yoldan kontrolsüz olarak ana yola girmek isteyen TIR çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre tır şoförü ile 8 yolcu yaralanırken, yaralılar Trabzon'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Tır şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, otobüs şoförünün gayretleriyle büyük bir facianın önlendiği bilgisine ulaşıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.