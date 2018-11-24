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Trabzon'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Trabzon’un Esentepe Mahallesinde sabaha karşı iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Trabzon'un Esentepe Mahallesinde sabaha karşı iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Baro Kavşağı mevkiinde sabah saat 05.00 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada Fatih Akkan (42) bıçakla ağır yaralanarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılırken, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatih Akkan'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kavgada 2 kişi de bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor

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