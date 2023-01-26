Trabzon'da bin 300 adet sülün doğaya bırakıldı

Trabzon'da 2022 yılında bin 300 adet sülün doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 12 Bölge Müdürlüğüne bağlı Trabzon Şube Müdürlüğü, Trabzon genelinde doğal hayatın korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 2022 yılında kanatlı salımı seferberliği çerçevesinde il genelinde 52 mahallede 25'er adet olmak üzere toplam bin 300 adet sülün salımı gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri 2022 yılında, zorlu kış şartları nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının desteklenmesine yönelik, kış döneminde Trabzon genelinde yüksek rakımlı alanlarda 4 bin 932 kilo yemleme yaptı. Ekipler, doğa ve biyolojik çeşitliliğin korunması çerçevesinde ise 38 okulda 5 bin 263 adet öğrenciye biyolojik çeşitlilik biyo kaçakçılık ve tabiat eğitimleri verdi. Eğitimlerin dönem sonuna kadar devam etmesi planlandı.

Ekipler, yaban hayatı konusunda halkın duyarlılığını artırmak adına çeşitli sloganlar içeren afiş ve broşürler hazırlatılarak; av bayileri, muhtarlıklar, kahveler, avcı dernekleri ve okullara dağıttı. Ekipler ayrıca çeşitli nedenlerle yaralanarak Şube Müdürlüğüne ulaştırılan 468 adet yaban hayvanın, tedavisi yaparak doğaya geri bırakıldı.

Öte yandan il genelinde 7 ilçede açılan 10 adet avcılık kursuna katılan 223 kursiyerden başarılı olan 187 avcıya sertifika verildi.