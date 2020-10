Trabzon'da bir garip olay

Trabzon'un Yomra ilçesinde bulunan Avrasya Üniversitesi'ne ait yerleşkenin duvarları ve demir parmaklıkları sabah karşı belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Belediye söz konusu arazinin üniversite tarafından usulsüz kullanıldığı gerekçesiyle yıkımın gerçekleştiğini ve arazinin bahçe olarak değerlendirileceğini belirtirken, üniversite yönetimi bugün yaptığı açıklama ile duruma tepki gösterdi.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ve beraberindeki belediye yıkım ekipleri sabah gün ağarırken Avrasya Üniversitesi'nin Yomra Yerleşkesi'nin bulunduğu alana gelerek iş makineleri eşliğinde yerleşkenin duvarlarını ve demir parmaklıklarını yıktı.

"Hukuk dışı bir uygulama"

Yıkımın ardından bugün beraberindeki üniversite yönetimi ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Yıldız, Avrasya Üniversitesi'nin Yomra Yerleşkesi'nin Yomra Belediyesince duvarlarının yıkılmasının ardından can güvenliği gerekçesiyle eğitimi durdurduklarını açıkladı. Ömer Yıldız, yaptığı basın açıklamasında, Yomra Belediyesinin bir yüksek öğretim kurumuna karşı son derece yakışıksız bir tavırla, hukuk dışı davrandığını ifade ederek “Yomra Belediye Başkanlığı, bir yüksek öğretim kurumuna karşı son derece yakışıksız bir tavırla, hukuk dışı ve önceden bildirimde bulunmadan ve ancak ihtilalcilerin seçtiği bir saatte bu sabaha karşı Üniversitemizin Yomra Yerleşkesine kepçelerle girerek, öğrencilerimizin, öğretim üyelerimizin ve memurlarımızın can güvenliğini hiçe sayarak yıkım yapmıştır ve bu eylemlerini nereye kadar götüreceği de belirsizdir” dedi.

"Yıkım kimsenin haberi olmadan gerçekleşti"

Yıkımın kimsenin haberi olmadan gerçekleştiğini kaydeden Yıldız, “Buradan anlaşılan şu ki Yomra'da korsanlar var. Bu işgalin, bu yıkımın, bu hukuksuzluğun Trabzon milletvekilleri ve Valisinin ve Yomra Kaymakamının haberi olmadan gerçekleştirilmesinin mümkün olup olmadığını sormaktan kendimizi alamamaktayız. Yomra Belediyesinin yaptığı bu icraat kelimenin tam anlamıyla bir eşkıyalıktır, bir ilçede yer alan bir yüksek öğretim kurumunun ne anlam taşıdığından habersiz olmaktır, öğretime ve bilhassa yüksek öğretim kavramlarına, Yomra halkına, Avrasya Üniversitesi'nin öğretim üyeleri, memurları ve öğrencilerine saygısızlıktır. Bu nedenle zorbalık ve eşkıyalık yapan Yomra belediye Başkanının bu icraatını protesto ediyor ve kınıyoruz. Öyle görülüyor ki bu gece yarısı darbecisi, Avrasya Üniversitesi'nin Yomra Kampüsünde eğitim-öğretim faaliyetlerinin huzur içinde yürütme imkânlarımızı tamamen ortadan kaldırmıştır. Buradan öğrencilerimizin, öğretim üyelerimizin ve memurlarımızın can güvenliliğinin kalmadığını, yarın başımıza neler geleceğini bilmediğimizi, can güvenliğimiz sağlanıncaya ve durum netlik kazanıncaya kadar, tedbir olarak, Yomra Kampüsündeki eğitim-öğretim faaliyetlerimizi durdurduğumuzu, hukuka güvendiğimizi ve hukukun vereceği her türlü karara saygılı olduğumuzu ve bütün bu yapılanlardan dolayı hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyururuz” diye konuştu.

"Aylardır masada önerdiğimiz çözümü böylece sahaya tatbik ediyoruz"

Tüm alan Arazinin usulsüz olarak kullanıldığı iddiası ile Sancak Mahallesi sahil alanında bulunan üniversitenin duvarlarını ve demir parmaklıkları yıkarak vatandaşların kullanımına açtıklarını belirten Bıyık, yaptıkları yıkımla ilgili yaptığı açıklamada “Bölgede bulunan üniversite fakültemizin önünde, okulun ihtiyacını fazlası ile karşılayacak kadar alanı şimdilik bıraktık. Aylardır masada önerdiğimiz çözümü böylece sahaya tatbik ediyoruz. Halkın kullanımına açtığımız alanı, milletimizin kullanacağı bahçe olarak düzenleyeceğiz. Bu kapsamda proje hazırlama çalışmalarına devam ediyoruz. Projemizin hazırlanmasının ardından süratle yapım ihalesini gerçekleştirerek alanı en güzel şekilde Yomramıza kazandıracağız. Yomramızın sosyal alan eksikliğini giderecek, tüm halkımızın yaşam alanı olacak bu bölgede, kesinlikle kiralama yapılmayacak olup, işletilmesi belediyemiz tarafından yapılacaktır. Ayrıca, üniversitemize bıraktığımız alan ile halkımızın hizmetine açtığımız alan arasında duvar inşaatına süratle başlıyoruz. Bu noktada kontrolü üniversite yönetiminde olan bir kapı bırakarak herkes gibi üniversite öğrencilerimizin de pek tabi alandan yararlanabilmesini sağlayacağız. Böylece tüm alan yine öğrencilerimizin de hizmetinde olacak” açıklamalarında bulundu.