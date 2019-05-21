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Trabzon'da bir işçi kanalizasyonda akıntıya kapılarak kayboldu

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Ayasofya mevkii sahilinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi kanal temizleme aracında görevli bir firma elemanı kanalizasyon içerisine düşerek akıntıya kapıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Ayasofya mevkii sahilinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi kanal temizleme aracında görevli bir firma elemanı kanalizasyon içerisine düşerek akıntıya kapıldı. Kayıp şahsı arama çalışması başlatıldı.


Alınan bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Ortahisar ilçesi Ayasofya mevkii sahilinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi kanal temizleme aracında görevli isminin Levent Şanlımeral (54) olduğu bildirilen bir firma elemanı kanalizasyon temizliği yapıldığı sırada dengesini kaybederek kanalizasyon içerisine düştü. Arkadaşlarının müdahalesi ile kurtarılmaya çalışılan şahıs bir anda kanalizasyon içerisinde gözden kayboldu. Bölgeye polis ve AFAD ekipleri çağrılırken, kayıp şahsı bulmak için dalgıçlardan da yardım istendi. Sahile 150 metre mesafedeki park içindeki kanalizasyon çukurunda meydana gelen olayla ilgili inceleme başlatılırken, şahsı arama çalışmaları sürüyor.

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