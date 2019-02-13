Trabzon'da Bitki Kütüphanesi ve Kök Müzesi açılacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon Botanik bünyesinde Trabzon'a kazandırdıkları Bitki Kütüphanesi ve Kök Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Bitki Kütüphanesi ve Kök Müzesini gelecek hafta hizmete açacaklarını kaydeden Gümrükçüoğlu, “Karadeniz'de ilk ve tek olan Trabzon Botanik'i zenginleştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle şehre kazandırdıkları Trabzon Botanik'in her yönüyle Trabzon'a değer kattığını dile getiren Başkan Gümrükçüoğlu, “Trabzon Botanik bünyesinde ihtisas kütüphanesi olarak bitki kütüphanesi oluşturduk. Bitki ile alakalı tüm konuları içeren kütüphanemiz bin 500 kitapla açılışa hazırlandı. Kütüphanemizde genel botanik, orman, bitki, toprak, bitki besleme, bitki hastalık ve zararlıları, şifalı bitkiler ile tarım ve hayvancılık konulu bölümler bulunmaktadır. Kütüphanemiz öğrencilere, araştırmacılara ve meraklılara sıcak ve huzurlu bir ortam sunmaktadır. Trabzon Botanik bünyesinde ayrıca Kök Müzesi oluşturduk. Doğada doğal olarak bulunan çok değişik kökler burada sergilenecektir. Gelecek hafta içinde bu iki önemli alanı hizmete açacağız” diye konuştu.