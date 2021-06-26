Trabzon'da bu yıl çilek üretimi 250 ton civarında olması bekleniyor

Trabzon'da 2020 yılında 150 ton çilek üretimi yapılırken, bu yıl bu rakamın 250 ton civarında olması bekleniyor.

Trabzon'da 46 kayıtlı çilek üreticisi bulunurken, çilek üreticilerine yönelik teşvik çalışmaları sürüyor. 2021 yılında DOKAP destekli 516 metrekarelik alanda 19 yeni sera yapılma çalışması devam ederken, yine bu yıl içerisinde DOKAP destekli 516 metre karelik alanda 24 sera daha yapılacağı belirtildi. Çilek üretimine yönelik önümüzdeki süreçte çiftçilere teşvik çalışmaları devam edeceği kaydedildi.

Türkiye'de açık arazi şeklinde 1970 yılından bu yana üretilmeye başlanan çilekte, kısa sürede dünyada üst sıralara yükselmesinin de etkisiyle Trabzon'da da üretim giderek artıyor. Fındık ve çay gibi ana ürünlerin ardından ara ürün olarak nitelenen çilek, Trabzon'da ağırlıklı olarak Akçaabat yöresinde yetiştiriliyor.

Trabzon Vali İsmail Ustaoğlu, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, Yomra ilçesinde tesis edilen serada, topraksız çilek yetiştiren Ahmet ve Şeminur Kul çiftinin serasını ziyaret ederek incelemede bulundu.