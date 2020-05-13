Trabzon'da bu yılın ilk 4 ayında 150 gıda işletmesine 5 bin 570 ile 27 bin 780 TL arasında para cezası kesildi

Trabzon'da 2020 yılının ilk 4 ayında 4 bin 462 denetim gerçekleştirilirken, bu denetimler sonucu uygunsuzluk tespit edilen 150 işletmeye yasal işlem uygulandı. İşletmelere kesilen en düşük para cezası miktarı 5 bin 570 TL, en fazlası ise 27 bin 780 TL olduğu belirtildi.

Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay, son günlerde dünyada ve pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yaşanan yeni Korona virüs hastalığı (Covid-19) kaynaklı olağanüstü durum ve Ramazan ayı nedeniyle yoğun denetimler gerçekleştirdiklerini belirterek Ramazan ayı boyunca gıda işletmelerine yönelik denetimlerin artarak devam ettiğini söyledi.

Bu yılın ilk dört ayında il genelinde 4 bin 462 denetim gerçekleştirdiklerini kaydeden Gülbay, “Ramazan ayı boyunca tüketiminde artış yaşanan unlu mamullerden ekmek, pide, bazlama, börek, gibi ürünler; şekerleme ve tatlılar, et ve süt ürünleri gibi temel gıda maddelerini üreten gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirdik. Bu denetimlerde Covid-19 nedeniyle alınması gerekli önlemler ile gıda işletmelerinin asgari teknik ve hijyenik şartları, üretim şartları, ürünlerin vasıfları, etiket bilgileri, saklama koşulları, gerekli hallerde numune alınması bazında yoğun bir şekilde denetim devam etmekte olup Ramazan ayı boyunca da söz konusu denetimler sürecek. İlimizde 2020 yılının ilk 4 ayı itibariyle 4 bin 462 denetim gerçekleştirilirken bu 4 ay içerisinde uygunsuzluk tespit edilen 150 işletmeye 5996 Sayılı Kanun gereği yasal işlem uygulandı” dedi.

Denetimlerin hız kesmeden sürdüğünü belirten Gülbay, vatandaşlardan gelecek bildirimlerin son derece önemli olduğu, vatandaşların gıda ile ilgili karşılaştıkları her türlü olumsuzlukta ALO 174 Gıda ihbar hattından ve 05011740174 numaralı Whatsapp ihbar hattına bildirebileceklerini sözlerine ekledi.