Trabzon'da, bulunan yavru karaca koruma altına alındı

Trabzon'da ormanlık alanda annesinden ayrı aç, güçsüz ve bitkin bir vaziyette bulunan yavru karaca Trabzon DKMP Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Hayvan Bakım Merkezine yerleştirilen yavru karacaya gerekli bakımı yapıldıktan sonra tekrar bulunduğu alana bırakılacağı belirtildi.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü'nden Doğu Karadeniz'deki karaca popülasyonuna ilişkin uyarı açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, bölgenin, karaca popülasyonu açısından oldukça zengin olduğu belirtilerek, “Bu hayvanların yavrulama döneminde ve yavrularıyla birlikte olduklarından anneleri tarafından asla terk edilmiyor. Karacalar kendi doğal ortamları haricinde insan yerleşimi ve insana karşı çok hassas hayvanlardır. Doğal hayatlarının dışında müdahale olduğunda yavrularını bırakıp gidebilirler. Karacaların özellikle bu dönemlerde alt kesimlerde çay ve fındık bahçelerinde dahi doğum yaptığını görmekteyiz. Vatandaşlardan özellikle ricamız, bu yavrulara dokunmamaları. Hiçbir anne karaca yavrusunu doğaya bırakıp terk etmez, mutlaka insan müdahalesi olduğu için bir yerlere saklanmıştır. Bu yüzden yavruya dokunmadan oradan uzaklaşarak yavrunun annesi ile buluşmalarını sağlamaları gerekmektedir” denildi.

“Kesinlikle yavru sahipsiz mantığı ile bu yavruları almamaları gerekir” ifadelerine yer verilen açıklama şöyle sürdürüldü:

“Vatandaşlarımızın, karacaları evlerinde saklayarak yetiştirmelerinin de yasak olduğunu bilmelerini istiyoruz. Doğal yaşamındaki karacalara müdahale etmesinler, bu canlılar oldukları gibi yaşasınlar.

İnsanlarımızın bu dönemlerde daha bir dikkatli ve kontrollü bir şekilde davranmaları gerektiği, özellikle yavruladıktan sonra yavru karacaları annelerinden ayırmamaları için gereken hassasiyetin mutlaka gösterilmesi ve bu hassasiyetin doğada bulunan tüm hayvanlar için de gösterilmesi gerekmektedir.”