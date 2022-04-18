Trabzon'da çamur afeti

Trabzon'un Sürmene ilçesi Oylum mahallesinde yaylalarda eriyen kar suları sonrası dağın yamacından akan çamur deryası geniş bir alanda çamur tabakası oluştururken, çamur deryasına dönen mahallede 3 ev yıkıldı, eski okul ve yanındaki lojman çamurla doldu.

Trabzon'da dün geceden bu yana etkili olan ve mevsim normallerinin üzerinde 28 dereceye kadar yükselen sıcak hava afetlere neden oldu. Ani hava sıcaklıkları nedeniyle yaylalarda eriyen karlar gece yamaçlardan aşağıya önce dere sonra de adeta çamur olarak aktı. Trabzon'un Sürmene ilçesi Oylum mahallesinde yaylalarda eriyen kar suları sonrası dağın yamacından akan çamur deryası geniş bir alanda etkili oldu. Dağ adeta çamur olup akarken, mahallede geniş bir alanda çamur tabakası oluşturdu. Mahallede eskiden okul olarak kullanılan bir bina ve yanındaki eski lojman çamurla dolarken, 3 ev gelen çamur tabakası nedeniyle yıkıldı. Yıkılan evlerde kalanlar gece akan çamurun gürültüsü ile uyanarak evlerini terk edince ölmekten kurtuldu. Elektrik ve suyun verilemediği mahalle adeta bir çamur afeti yaşarken, bölge havadan da görüntülendi.

“Daha önce böyle bir şey yaşamadık”

Yaşanan çamur afeti ile ilgili açıklama yapan Oylum mahalle muhtarı Niyazi Akyasan, çamura bulanan bölgeden kendisine sabah namazı sırasında Rafet Akyasan'ın kendisini telefonla aradığını belirterek “Mahalleden Rafet aradı, namazı kılmış yatıyordum. ‘Heyalan bizi alıyor' dedi evleri. ‘Acilen çoluk çocuk dışarı attık, hayvanları tahliye etmeye başladık' dedi. İnsan ve hayvanlar şuanda kurtarılmış durumda. Yıkılan okulun lojmanı var. Rafetin bir evi var ve Hasan Çakır'ın bir evi var. Yıkılan 3 tane evimiz var. Bu gece çok sıcak bir hava olmasından dolayı karların erimesinden dolayı bazı yerlerde ufak tefek heyelanlar oldu. Onlarda şebeke borularını patlattı. Onların birleşmesiyle heyelanlar meydana geldi. Mahallemizde su yok. Elektrik yok. Yakın zamanda da bunların olması zor gibi çünkü bütün şebekemizin bağlantıları kopmuş durumda. Bizim yukar ki mahalleye yol olmadığından dolayı gitme şansımız yok. Daha önce böyle bir şey yaşamadık” dedi.

Yaşadıkları korku dolu anları anlattılar

Çamura batan mahallede oturan ve son anda evlerini boşaltarak kurtulan Haydar Akyasan ise “Sabahın ilk saatlerinde büyük bir ses ile uyandık. Pencereden dışarıya baktığımızda dağın aşağıya doğru geldiğini gördük. Heyelan geldi evin önüne yığıldı. Çocuklarımı aldığım gibi yola çıktık. O arada babama bağırarak onu uyandırdım. Sonrasında ahırlardaki hayvanlarımızı kurtarmaya başladık. Korkuyorduk. Benim kaldığım ev yıkıldı gitti. Beşikte çocuğum vardı ilk onu aldım. Eşim ile dışarıya çıktık. Korku içindeydik. Hayvanları dışarıya çıkardıktan sonra ev yıkıldı. Dere gelmiş olsaydı hiç ruhumuz duymadan bizi almış götürmüş olacaktı” diye yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Babası Rafet Akyasan ise yaptığı açıklamada “Sabah namazından sonra uyudum. Oğlum beni kurtardı. Heyelan her şeyimizi aldı gitti. Canımızı zor kurtardık” ifadelerini kullandı.