İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzon'da ?ay festivali

Trabzon’da bir al??veri? merkezi, misafirlerini 21-29 Aral?k tarihleri aras?nda ?ay Festivali ile bulu?turuyor.

Trabzon'da bir al??veri? merkezi, misafirlerini 21-29 Aral?k tarihleri aras?nda ?ay Festivali ile bulu?turuyor.


Forum Trabzon'da 21-29 Aral?k tarihleri aras?nda d?zenlenecek ?ay Festivali'nin a??l??? Alpaslan ?zmol ile ger?ekle?tirildi. A??l?? turu ile ba?layan festivalde tavla turnuvas?n?n ilk zar?n? Alpaslan ?zmol atarken, program kapsam?nda 28 Aral?k'ta Suna Dumankaya'n?n da j?ride yer alaca?? ??ayl? Tarifler? ?d?ll? yar??mas?nda Trabzon'un usta ?efi se?ilecek. 29 Aral?k tarihinde ise son b?y?k yar??ma olan atma t?rk? yar??mas?nda, kemen?e e?li?inde birbiriyle at??acak yar??mac?lar?n aras?ndan atma t?rk? ?ampiyonu se?ilecek. Festival boyunca ana sahnede ger?ekle?ecek ?ay k?lt?r?ne ait d?nyan?n farkl? ?lkelerine ?zel ?ay seremonilerini Tea Masters Cup T?rkiye ?ay Demleme ?ampiyonu Yuchi Pirim misafirlere sunacak. Ana sahne ?n?nde yer alan yar??ma istasyonunda birbirinden e?lenceli mini yar??malar ile misafirlere e?lence dolu anlar ya?at?lacak. 29 Aral?k'ta ger?ekle?ecek kapan??ta ise Niyazi Koyuncu sevenleriyle bulu?acak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.