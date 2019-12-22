Trabzon'da ?ay festivali

Trabzon'da bir al??veri? merkezi, misafirlerini 21-29 Aral?k tarihleri aras?nda ?ay Festivali ile bulu?turuyor.

Forum Trabzon'da 21-29 Aral?k tarihleri aras?nda d?zenlenecek ?ay Festivali'nin a??l??? Alpaslan ?zmol ile ger?ekle?tirildi. A??l?? turu ile ba?layan festivalde tavla turnuvas?n?n ilk zar?n? Alpaslan ?zmol atarken, program kapsam?nda 28 Aral?k'ta Suna Dumankaya'n?n da j?ride yer alaca?? ??ayl? Tarifler? ?d?ll? yar??mas?nda Trabzon'un usta ?efi se?ilecek. 29 Aral?k tarihinde ise son b?y?k yar??ma olan atma t?rk? yar??mas?nda, kemen?e e?li?inde birbiriyle at??acak yar??mac?lar?n aras?ndan atma t?rk? ?ampiyonu se?ilecek. Festival boyunca ana sahnede ger?ekle?ecek ?ay k?lt?r?ne ait d?nyan?n farkl? ?lkelerine ?zel ?ay seremonilerini Tea Masters Cup T?rkiye ?ay Demleme ?ampiyonu Yuchi Pirim misafirlere sunacak. Ana sahne ?n?nde yer alan yar??ma istasyonunda birbirinden e?lenceli mini yar??malar ile misafirlere e?lence dolu anlar ya?at?lacak. 29 Aral?k'ta ger?ekle?ecek kapan??ta ise Niyazi Koyuncu sevenleriyle bulu?acak.