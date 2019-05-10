Trabzon'da cenaze hizmetleri kursuna bayan ilgisi

Yaklaşık 12 yıldan beri açılan cenaze kurslarına şu ana kadar 300 bayan katılarak sertifika aldığı öğrenildi. Bahçecik Mezarlığı yanında yer alan camideki Gasılhane'de 22 gün süreyle toplam 32 saat kurs gören 14 bayan, cenaze yıkama ve kefenleme üzerine eğitim aldı.

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi'nde eğitici Emine Kopal tarafından cenaze hizmetleri konusunda ders gören kursiyerler yıkama ve kefenleme uygulamasını maket üzerinde gerçekleştirdiler.

Kursu başarı ile tamamlayan 14 bayan sertifikalarını alırken cenaze yıkama ve kefenleme görevini sürdürecek.