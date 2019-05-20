Trabzon'da çiftçilere yönelik ilk kez meyve ağaçlarını budama ve aşılama kursu düzenleniyor

Trabzon'da ilk kez Ortahisar Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün destekleriyle 'Meyve ağaçlarını budama ve aşılama kursu' düzenleniyor.

Özellikle yok olmaya yüz tutmuş yerel meyvelerin yetiştirilmesine yönelik olarak düzenlenen meyve ağaçlarını budama ve aşılama kursuna 16 kişi katılırken, kursiyerler yaklaşık 60 saatlik bir eğitimden geçiyor.

Meyvelikte verim kaliteyi artırmak için bakım işlerinin usulüne uygun bir şekilde yapılması gerektiği belirtilirken,kursiyerler hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim görüyor.

Bölgede öne çıkan ürünlerden olan ve ekonomik olarak önemli gelir kaynağı fındığın budaması nasıl yapılacağı konusu Ortahisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Ercan Çolak tarafından anlatıldı. Çolak, fındıkta verim kaliteyi artırmak için bakım işlerinin titizlikle yapılması gerektiğini kaydederek “Fındıkta verim ve kaliteyi artırmak için bakım işlerinin titizlikle yapılması gerekmektedir. Bu bakım işleri sırasıyla budama, gübreleme, toprak işleme, zirai mücadele, sulama gibi işlerdir. Halk Eğitim bünyesinde yaptığımız fındık budama kursu ile kursiyerlerimize usulüne uygun budama becerisini kazandırmayı amaçladık ve büyük bir oranda amacımıza ulaştık. Kursiyerlerimiz hem teorik hem de bahçede uygulamalı olarak fındığın usulüne uygun budamayı öğrendiler. Kursiyerlerimiz yaşadıkları bölgelerde aldıkları bilgileri paylaşarak fındıkta verim ve kalitenin artmasına katkı yapacaklardır. Bu kursların ileriki yıllarda tekrarlanarak çiftçimiz bilgilendirilecek ve böylece Türk tarımına katkı sağlayacaklardır” dedi.

Ziraat Mühendislerinden Zekai Aydın da meyveciliğin bilimsel yöntemlerle yapılması gerektiğine dikkat çekerek “Meyvelikte verim kaliteyi artırmak için bakım işlerinin usulüne uygun bir şekilde yapılması gerekmektedir. Verim kaliteyi yükseltmek ancak meyveciliği bilimsel yöntemlerle yapmak mümkündür. Eğer bahçe seçimini uygun yapmazsak, bahçeye uygun çeşidi seçmezsek, bahçeyi usulüne göre tesis etmezsek, budama, gübreleme, sulama, zirai mücadele gibi bakım işlerini usulüne uygun yapmazsak verim ve kaliteyi artırmakta hayal olur. Verim ve kaliteyi artırmak için bakım işlerinden biri de budamadır. Halk Eğitim bünyesinde açtığımız kursla, kursiyerlerimize meyvecilikte budama ve aşılama eğitimi verdik. Eğitimimiz hem teorik hem de uygulamalı yapıldı. Kursiyerlerimiz aldığı bu eğitimle verim ve kalitenin artmasına katkıda bulunacaklar ve bulundukları bölgede yerel çeşitleri aşılayarak yerel çeşitlerin korunmasına katkı sağlayacaklar” diye konuştu.