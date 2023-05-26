Trabzon'da cilt kanserinde erken teşhis için "Ben Tarama Kampanyası" başlatıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Polikliniği deri kanserleriyle mücadele için "Ben Tarama Kampanyası" başlattı.

Farabi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği tarafından yürütülen Euromelanoma Projesi kapsamında, deri kanserlerinin erken teşhis edilmesini ve toplumda farkındalık yaratılmasını sağlamak amacıyla tüm gün ben tarama hizmeti sunacak. Ayrıca bu proje kapsamında, her yıl bu etkinliğin tekrar edilmesi planlanıyor. 30 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte katılımcılar, deri kanserleri açısından risk taşıyıp taşımadıklarını öğrenebilecek ve gerektiğinde erken teşhis ve tedavi sürecine başlayacaklar.

Farabi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği'nden Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Etem Sarıca, deri kanserlerinin tedavisinde erken teşhisin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Sarıca "Erken teşhis, deri kanserlerinin tedavisinde kritik bir rol oynamaktadır. Ne yazık ki birçok insan, belirtileri erkenden fark etmiyor veya önemsemiyor. Bu nedenle toplumda deri kanserleriyle ilgili farkındalık oluşturmak ve erken teşhis imkânı sunmak büyük bir önem arz etmektedir. KTÜ Farabi Hastanesi olarak düzenleyeceğimiz bu etkinliğin, deri kanserleriyle mücadelede de önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. İnsanlarımız bu etkinliğe katılarak deri kanserleriyle ilgili sahip oldukları riskleri öğrenebilecek ve kendi sağlıklarını korumak adına bilinçlenme imkânı bulabilecekler. Deri kanserleriyle mücadelede farkındalık yaratmak, erken teşhisin önemini anlamak ve güneşten korunma yöntemlerini öğrenmek, sağlıklı bir yaşam için büyük bir önem arz etmektedir. Yapmış olduğumuz ben tarama etkinliğimize katılım sağlayarak deri kanserleriyle mücadelemizde beraber önemli bir adım atabiliriz” dedi.