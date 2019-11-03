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Trabzon'da cinayet

Trabzon’un Yomra ilçesinde bir tartışma sonucu silahla vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde bir tartışma sonucu silahla vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Polis saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheliyi arıyor.


Olay, ilçenin Sancak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmanın ardından Y.T., silahla Enes Şen ve Yetiş Tiryaki'ye ateş etti.


Enes Şen, olay yerinde hayatını kaybederken Yetiş Tiryaki yaralı olarak Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Enes Şen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis olayla ilgili şüpheli Y.T.'yi arıyor.

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